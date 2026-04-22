La napoletana Otofarma investe a Milano | 1.5 milioni per una nuova fabbrica

Il gruppo napoletano Otofarma ha completato l'acquisto di uno stabilimento a Corsico, nell'area metropolitana di Milano. L'investimento complessivo ammonta a 1,5 milioni di euro e riguarda la realizzazione di una nuova fabbrica. L'operazione si inserisce all’interno delle attività di espansione del gruppo nel settore farmaceutico. La struttura si trova in una zona strategica della città e sarà destinata alla produzione di prodotti farmaceutici.

Il gruppo napoletano Otofarma chiude l’acquisizione di un nuovo stabilimento produttivo a Corsico, nell’area metropolitana di Milano. Operazione da 1,5 milioni di euro che punta a raddoppiare la capacità produttiva.Il sito, circa 3mila metri quadrati, sarà dedicato alla produzione di apparecchi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate La Statale si espande: una nuova sede in una ex fabbrica di cotone (e non sarà a Milano)Per oltre un secolo (e fino al 2008) nell’ex Manifattura di Legnano è stato filato il cotone. kike sarasola investe su milano: nuova apertura e crescita prevista nel 2026Il gruppo alberghiero Room Mate Hotels si prepara ad una nuova apertura a Milano e punta sulla città come hub chiave della sua espansione italiana.