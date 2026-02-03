Marina Beach lo stabilimento va all’asta | si parte da 830mila euro

Il bagno Marina Beach di Lido Adriano andrà all’asta il prossimo 10 marzo. La proprietà si trova in viale Petrarca 464 e il prezzo di partenza è di 830 mila euro. La decisione arriva dopo che la gestione dello stabilimento è finita sotto il giudizio delle autorità giudiziarie.

Ravenna, 3 febbraio 2026 – Andrà all’asta il prossimo 10 marzo presso il Tribunale di Ravenna il bagno Marina Beach di Lido Adriano in viale Petrarca 464. La base d’asta è di 831mila euro ma il prezzo minimo richiesto per partecipare sono 632.250 euro con rilanci di 42mila euro. Il termine per la presentazione delle domande sono le ore 23.59 del 9 marzo e l’apertura delle buste avverrà il 10 marzo alle ore 12. Segue la vendita il notaio Fabrizio Gradassi di Ravenna che è il custode e il delegato alla vendita. Com’è composto il bagno Marina Beach: i 3 fabbricati . L’oggetto in vendita – attualmente libero da vincoli e non più affittato, diversamente da quel che si legge nella perizia redatta nell’ottobre 2024, quando l’affitto era in corso, dall’architetto Mattia Missiroli di Cervia – è composto da tre corpi di fabbrica con corte pertinenziale ed esclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

