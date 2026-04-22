Ostia firmate le prime concessioni | riaprono Village e Lido Ristorante simboli di rinascita sul litorale

A Ostia sono state firmate le prime concessioni demaniali marittime, consentendo la riapertura di due punti di riferimento sul litorale. Si tratta di Village e Lido Ristorante, simboli di una ripresa attesa da tempo. Questa decisione rappresenta un passo concreto verso un processo di riordino e di restituzione degli spazi pubblici ai cittadini. La firma delle concessioni apre la strada a una nuova fase per la gestione delle spiagge e delle attività balneari.

Una svolta attesa da anni per il litorale romano. Sono state firmate le prime concessioni demaniali marittime a Ostia, un passaggio che segna l’avvio concreto di una nuova fase di riordino, legalità e restituzione degli spazi ai cittadini. Tra le strutture coinvolte ci sono due luoghi altamente simbolici: il Village e il Lido Ristorante, per anni chiusi o sottratti alla fruizione pubblica e ora pronti a tornare operativi. Il Village: da bene sequestrato a presidio di legalità. Il Village, stabilimento balneare sequestrato nel 2018 dal Tribunale di Roma nell’ambito delle operazioni contro il clan Fasciani, rappresenta uno dei simboli più forti di questo percorso.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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