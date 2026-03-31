Via al restauro di Santa Maria della Spina a Pisa

Il Comune di Pisa ha dato inizio ai lavori di restauro della chiesa di Santa Maria della Spina, situata in Lungarno Gambacorti. L’intervento coinvolge sia l’interno che l’esterno dell’edificio, con un progetto volto a preservare la struttura. I lavori sono stati avviati nei giorni scorsi e riguardano interventi di manutenzione e conservazione dell’edificio storico.

PISA – Il Comune di Pisa ha avviato nei giorni scorsi i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria della Spina, in Lungarno Gambacorti, con un intervento complessivo che interesserà sia l’interno che l’esterno dell’edificio. Il progetto, finalizzato alla conservazione e valorizzazione del monumento, prevede un investimento di 175mila euro, di cui 115mila finanziati dalla Fondazione Pisa e la restante parte da risorse comunali. Gli interventi prevedono il recupero dei portoni in legno e delle vetrate artistiche, la pulitura delle superfici marmoree interne ed esterne, la revisione del sistema di copertura e il consolidamento delle strutture lignee del soffitto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Via al restauro di Santa Maria della Spina a Pisa Articoli correlati Conclusi i lavori di restauro della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario a Piedimonte EtneoGli interventi di manutenzione straordinaria hanno previsto il consolidamento architettonico, il rifacimento dell'impianto elettrico, il... Santa Maria della Scala. Restauro delle sedute esterne per 230mila euroPalazzo Pubblico dà il via libera al restauro delle panchine storiche in pietra fuori dal Santa Maria della Scala, in piazza del Duomo. LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Via al restauro di Santa Maria della Spina a Pisa; Basilica Santa Maria Immacolata; Diocesi: Genova, iniziati i lavori di restauro della facciata della Basilica di Santa Maria Immacolata.; La facciata della Basilica torna a splendere: via al maxi restauro e il cantiere si apre alle visite -. Al via il restauro della chiesa della Spina, gioiello gotico sull'Arno a Pisa(ANSA) - PISA, 30 MAR - Il Comune di Pisa ha avviato nei giorni scorsi i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello gotico nel centro cittadino adagiato sulla sponda sud dell ... msn.com Buona Domenica delle Palme; Offida AP Marche, Chiesa Santa Maria della Rocca; "La Pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà". (Giovanni Paolo II). - facebook.com facebook