Ostetrica a domicilio in tutta la Lombardia entro l’estate il Pd punta alla stabilizzazione

Entro l'inizio dell'estate, il servizio di ostetrica a domicilio verrà esteso a tutta la Lombardia. La sperimentazione, avviata alcuni mesi fa in alcune aziende sanitarie e istituti di ricerca della regione, ha portato alla decisione di rendere il servizio disponibile su tutto il territorio. L’obiettivo è garantire maggiore assistenza alle donne durante la gravidanza e il post parto, con il servizio che sarà accessibile in tutte le zone della regione.

Milano, 22 aprile 2026 – Dopo una sperimentazione durata qualche mese in alcune Asst e Irccs lombardi, il servizio di ostetrica a domicilio verrà esteso a tutta la Lombardia entro l'inizio dell'estate. La comunicazione è stata inviata nei giorni scorsi al consigliere regionale Pd Pietro Bussolati e, contemporaneamente, alla sindaca di Cernusco sul Naviglio Paola Colombo dal direttore generale della sanità Lombarda Mario Melazzini. L'esponente dem era stato tra i promotori della misura: prima con un ordine del giorno al bilancio preventivo 2023, poi con due emendamenti, approvati dall'Aula, al bilancio di previsione 2025-2027, nel dicembre del 2024, e 2026-28, un anno piu' tardi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ostetrica a domicilio in tutta la Lombardia entro l’estate, il Pd punta alla stabilizzazione Notizie correlate Ostetrica a domicilio gratis dopo il parto: il nuovo servizio arriva in tutta la LombardiaEntro la fine dell'estate 2026 sarà attivato in tutta la Lombardia il servizio di ostetrica a domicilio. La richiesta: : "Un’ostetrica a domicilio""Dopo il parto un’ostetrica a domicilio, la Regione estenda il progetto all’Adda-Martesana". Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lucia Pellissier, ostetrica da 52 anni: Una scelta del cuore; Giornata dell’ostetrica, l’ULSS 9 in campo. Ostetrica a domicilio gratis dopo il parto: il nuovo servizio arriva in tutta la LombardiaEntro la fine dell'estate 2026 sarà attivato in tutta la Lombardia il servizio di ostetrica a domicilio. Lo ha fatto sapere Mario Melazzini, direttore generale della sanità lombarda, al consigliere ... milanotoday.it Ostetrica a domicilio per le neomamme in Lombardia: Così combattiamo l’inverno demograficoMilano, 22 agosto 2025 - In Lombardia sono sempre meno i nuovi nati. Così dalla Regione arriva un progetto pilota che punta ad arginare gli effetti del cosiddetto inverno demografico, fenomeno che ... ilgiorno.it L e iniziative dell’Ulss 9 per la Giornata internazionale dell’Ostetrica. Nel 2025 seguite quasi 45 mila donne Tante le proposte in occasione del 5 maggio, sia nei punti nascite dei tre ospedali che nei consultori familiari dell’Ulss 9. Professione in evoluzione ver - facebook.com facebook