Osteoporosi | il successo del centro trevigiano con 7.000 visite

Il Centro Osteoporosi e Malattie del Metabolismo Osseo nel poliambulatorio di Borgo Cavalli ha effettuato più di 7.000 visite. La struttura si occupa di diagnosi e trattamenti per le patologie legate alla perdita di densità ossea. In questi anni, l’attività si è intensificata, attirando un numero crescente di pazienti provenienti dalla regione e dai territori limitrofi. I numeri rappresentano un dato rilevante per la struttura sanitaria.

Il Centro Osteoporosi e Malattie del Metabolismo Osseo situato presso il Poliambulatorio di Borgo Cavalli ha registrato oltre 7.000 visite nel corso del 2025, consolidando il proprio ruolo operativo per un bacino d’utenza che supera le 850.000 persone. La struttura trevigiana, coordinata dal dottor Schiano di Visconte, gestisce una casistica complessa che spazia dalle fragilità ossee legate all’età alle patologie più rare, garantendo percorsi diagnostici e terapeutici mirati attraverso un team composto da quattro medici e sei infermieri. Dalla fragilità alla ricostruzione: l’efficacia del modello multidisciplinare. Un caso emblematico che illustra la portata clinica del centro riguarda la paziente M.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Osteoporosi: il successo del centro trevigiano con 7.000 visite Notizie correlate Puglia sfida le liste d’attesa: 65.000 visite anticipate con il recallLa sanità pugliese sta mettendo in atto una strategia di gestione proattiva per smaltire le attese dei pazienti, con un bilancio che vede già oltre... Carsulae, meta prediletta a Pasquetta: “Visite guidate alla scoperta dell’area archeologica”. Novità scavi e centro visiteLa rievocazione andata in scena per la domenica delle Palme verrà riproposta per la Notte dei musei in programma nel mese di maggio Un incremento del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Osteoporosi: due giornate di prevenzione alla Casa di Cura San Rossore; Centro osteoporosi di Borgo Cavalli, 7mila visite effettuate nel 2025; Oltre settemila visite a Treviso: il bilancio record del centro osteoporosi di Borgo Cavalli; Sant’Agata de’ Goti, ospedale: eccellente servizio per la comunità. Osteoporosi: due giornate di prevenzione alla Casa di Cura San RossoreIl 16 aprile e il 16 maggio 2026 dalle 9 alle 13 la casa di Cura San Rossore dedica due giornate alla prevenzione e alla diagnosi dell’osteoporosi, patologia silenziosa ma inarrestabile che mina la sa ... pisatoday.it Nel 2025 7mila visite al Centro Osteoporosi di TrevisoIl Centro Osteoporosi e Malattie del metabolismo osseo del Poliambulatorio di Borgo Cavalli di Treviso, diretto da Michele Schiano di Visconte, ha effettuato oltre 7.000 visite nel 2025, servendo un b ... ansa.it GIORNATA DI PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI MERCOLEDI’ 29 APRILE sarà possibile effettuare l’analisi MOC su appuntamento. La MOC (mineralometria ossea computerizzata) è un esame che viene utilizzato per determinare la predisposizione facebook