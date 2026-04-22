Ossessionato dalla ex fidanzata la perseguita | 27enne arrestato

Martedì 21 aprile, a Caserta, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver perseguitato un’ex fidanzata. L’uomo è stato sottoposto a un’ordinanza di arresti domiciliari. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per mettere fine alle condotte persecutorie. La misura è stata disposta dopo le verifiche condotte dagli investigatori.

Nel corso della serata di martdì 21 aprile, a Caserta, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 27enne, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Perseguita l’ex a Milano, rintracciato dalla polizia: “Sono in vacanza”, ma viene arrestato a Chiari Perseguita l'ex fidanzata: ventinovenne finisce in carcereArrestato per stalking e violazione delle misure cautelari un 29enne di Canicattì residente in un comune della provincia di Agrigento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Francesco Chiofalo, l’attacco della ex Antonella Fiordelisi: A Belve ha finto di non sapere i congiuntivi. Ossessionato dalla chirurgia...; Chiofalo a Belve, l'ex Antonella Fiordelisi: Ossessionato dall'estetica, non è stupido come fa credere; Drusilla Gucci: Chiofalo mente a Belve sulle ex. 350 donne? Non credo, conosco le sue capacità; Antonella Fiordelisi sull’ex Chiofalo: Con me era completamente diverso. Io continuo a…. Harry Styles è ossessionato da questa giacca. Unica pecca Costa più di 1700€ - facebook.com facebook Johnny Depp, protagonista di Ebenezer: "Sono sempre stato ossessionato da Canto di Natale" x.com