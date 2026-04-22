Ospedale San Pio elogi alla Uoc reumatologia

Una paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell'ospedale San Pio di Benevento, evidenziando le cure tempestive e l'assistenza ricevute durante il periodo di degenza presso l'unità operativa complessa di reumatologia. La comunicazione sottolinea l’apprezzamento per le cure fornite e il livello di attenzione dimostrato dal personale durante il ricovero. La lettera è stata trasmessa ufficialmente all’amministrazione dell’ospedale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale Maria Morgante per le cure tempestive e l’assistenza ricevute durante la sua degenza presso l ’AORN San Pio di Benevento. “Gentile Direttore Maria Morgante, desidero esprimere il mio pensiero di gratitudine e ringraziamento per le cure ricevute durante durante la mia degenza, presso l’AORN San Pio di Benevento,in un momento delicato e difficile della mia vita. La dedizione, non solo alla mia salute fisica, ma anche al mio benessere emotivo, ha lasciato una impronta indelebile nella mia vita oltre all’aspetto clinico, quello umano per me ha rappresentato motivo di stima, fiducia, rassicurazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale San Pio, elogi alla Uoc reumatologia Notizie correlate Leggi anche: Aorn San Pio, elogi alla UOC Reumatologia AORN San Pio, elogi alla UOC Otorinolaringoiatria“Egregio Direttore Maria Morgante, sono stata ricoverata presso la UOC Otorinolaringoiatria magistralmente diretta dal dott. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A.O. SAN PIO, ELOGI AL REPARTO DI PEDIATRIA.; AORN SAN PIO, ELOGI ALLA UOC ORTOPEDIA. Ospedale San Pio, 'falsi post su cure miracolose contro il diabete'Cure miracolose contro il diabete sarebbero state pubblicizzate da falsi post dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) pubblicati sui social. A segnalare i messaggi ... ansa.it Protesta per i contratti nell’ospedale di San Pio: Sfileremo anche in VaticanoUn'accesa protesta questa mattina ha interrotto il consueto scambio di auguri all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo voluto da San Pio, il cui personale è da ... bari.repubblica.it Oss cede ospedale San Pio di Benevento per Asl Benevento (compreso distretti ed ambulatori) - facebook.com facebook