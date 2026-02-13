Aorn San Pio elogi alla UOC Reumatologia

Una paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN San Pio, Maria Morgante, per aver ricevuto cure e attenzione eccellenti durante la sua degenza presso la UOC Reumatologia, diretta dalla dottoressa Maria Grazia Ferrucci, distinguendosi per l’umanità e la professionalità dimostrate.

Una paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell'AORN SAN PIO Maria Morgante per le cure e l'assistenza ricevuta durante la sua degenza presso la UOC Reumatologia- Direttore Maria Grazia Ferrucci, per le cure e l'assistenza ricevuta. "Gen. mo Direttore Generale Maria Morgante vorrei portare alla sua attenzione la mia esperienza con la UOC Reumatologia, dove sono stato seguito per spondilite anchilosante in MICI, desidero con la presente esprimere la propria più sincera riconoscenza per l'eccellente qualità dell'assistenza ricevuta e, in particolare, per l'operato della dott.