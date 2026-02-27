AORN San Pio elogi alla UOC Otorinolaringoiatria

Una paziente ha scritto una lettera aperta al Direttore Generale dell’AORN San Pio, esprimendo gratitudine nei confronti del Direttore della UOC Otorinolaringoiatria e del personale medico e sanitario. Nella missiva, ha sottolineato la cordialità e la disponibilità del team, che si è dimostrato pronto ad intervenire in ogni momento per rispondere alle sue esigenze. La lettera evidenzia la qualità dell’assistenza ricevuta.

"Egregio Direttore Maria Morgante, sono stata ricoverata presso la UOC Otorinolaringoiatria magistralmente diretta dal dott. Domenico Di Maria per un'intera settimana e, con enorme gratitudine, mi sento di esprimere il mio più vivo compiacimento per la competenza, la professionalità, la disponibilità, l' umanità, sua e di tutto il personale medico che con non comune empatia si interfaccia con i pazienti facendoli sentire "a casa". Il Reparto si presenta nuovissimo, pulito con personale medico, paramedico, infermieristico ed operatori socio assistenziali sempre cordiale e pronto ad intervenire per ogni esigenza. Un particolare ringraziamento, oltre che al dott.