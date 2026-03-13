336 milioni | il fondo di rotazione che rivoluziona

Nel 2025, il Friuli-Venezia Giulia ha erogato 336 milioni di euro tramite il suo fondo di rotazione, destinato a sostenere l’agricoltura regionale. Questo fondo rappresenta uno strumento finanziario utilizzato per favorire investimenti nel settore agricolo e promuovere pratiche sostenibili. La cifra distribuita dimostra l’impegno della regione nel finanziare progetti e iniziative legate all’agricoltura locale.

Il Friuli-Venezia Giulia ha erogato 336 milioni di euro nel 2025 attraverso il suo fondo di rotazione, consolidando un modello di sostegno all’agricoltura basato su investimenti sostenibili. Questa strategia, attiva da otto anni, è stata analizzata in dettaglio durante un convegno tenutosi al centro congressi di Udine Fiere. La cifra complessiva rappresenta non un semplice sussidio, ma una leva finanziaria che permette agli imprenditori agricoli di sviluppare progetti senza vincoli rigidi legati a misure contributive specifiche. Il meccanismo si fonda sulla collaborazione tra intermediari finanziari, il sistema delle garanzie e l’amministrazione regionale per valutare la sostenibilità degli investimenti proposti dalle realtà agricole del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 336 milioni: il fondo di rotazione che rivoluziona Articoli correlati Leggi anche: Lane vince contratto da 336 milioni di dollari per l'ampliamento della interstate 64 in Virginia Lane ottiene contratto da 336 milioni per ampliamento strada statale 64 nel Virginia**Lane, il gruppo italiano Webuild, ha ottenuto un contratto da 336 milioni di euro per l’ampliamento dell’Interstate 64 a Norfolk, in Virginia. Una raccolta di contenuti su 336 milioni il fondo di rotazione che... Temi più discussi: Fondo di rotazione, 336 milioni al sistema agricolo nel 2025; home - regione.fvg.it; FVG, il fondo di rotazione spinge gli investimenti agricoli: Zannier illustra i risultati; Agricoltura FVG, 336 milioni di finanziamenti nel 2025: fondo di rotazione spinge gli investimenti. Agricoltura FVG, 336 milioni di finanziamenti nel 2025: fondo di rotazione spinge gli investimentiNel 2025 il fondo di rotazione della Regione FVG ha erogato 336 milioni al settore agricolo. Zannier: modello efficace e sostenibile. nordest24.it Agricoltura: Zannier, fondo rotazione Ã¨ motore del sostegno al settoreNel 2025 erogati complessivamente 336 milioni di euro Udine, 11 mar - La Regione, ormai da quasi otto anni, ha scelto di puntare con decisione sugli strumenti finanziari e in particolare ... ilgazzettino.it Intervento da 3,1 milioni, definite linee guida e progettista: prevista una fontana e nuovi arredi urbani. Incognita fondi - facebook.com facebook Il grande affare di Putin: con la guerra in Iran incassa 150 milioni in più al giorno x.com