Papa benedice nuovi spazi verdi nei Giardini vaticani simbolo di rinnovamento spirituale e ambientale

Questa mattina il Papa ha presieduto una cerimonia nei Giardini Vaticani. Durante l’evento, ha benedetto due nuove opere d’arte donate dai vescovi del Perù, in occasione della loro visita quinquennale alla Santa Sede. La cerimonia è stata semplice e si è svolta all’aperto, tra gli alberi e le piante che rappresentano un simbolo di rinnovamento spirituale e ambientale. Il Papa ha sottolineato l’importanza di prendersi cura degli spazi verdi e di mantenere vivo il legame tra natura e fede.

Il Papa ha presieduto una cerimonia ufficiale nei Giardini Vaticani, dove ha benedetto due nuove opere d'arte donate dai vescovi del Perù in occasione della loro visita quinquennale alla Santa Sede. L'evento, tenutosi in un'atmosfera solenne ma intima, ha segnato un momento significativo di dialogo tra la Chiesa cattolica e una nazione sudamericana con una profonda tradizione religiosa e culturale. La prima opera è una statua in bronzo raffigurante un'immagine simbolica di accoglienza e pace, realizzata da un artigiano peruviano con tecniche tradizionali. La seconda è un mosaico in tessere di vetro colorato, ispirato ai paesaggi andini e ai motivi precolombiani, che riproduce un'immagine sacra riconoscibile nella spiritualità locale.

