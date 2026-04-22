Orsini | In Sicilia sugli scaffali cominciano a scarseggiare i primi prodotti

Durante una visita al Salone del Mobile di Milano, il presidente di Confindustria ha segnalato che in Sicilia si stanno verificando i primi vuoti sugli scaffali dei negozi. La notizia arriva da un colloquio con il presidente di Federdistribuzione, che ha evidenziato come alcune categorie di prodotti inizino a scarseggiare nell’isola. La situazione è stata evidenziata come un segnale di possibili criticità nella distribuzione e disponibilità di merci.

“In Sicilia si iniziano a registrare vuoti sugli scaffali”. A lanciare l’allarme è Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano, citando un colloquio con il presidente di Federdistribuzione. “Per questo dico che l’europa si deve svegliare e debba costruire un percorso. Leggere che ci sono misure di consiglio su cosa fare sull’energia, io mi aspetto invece una cosa diversa, cioè dare misure d’aiuto a quei paesi che sono un po’ più indietro sull’energia”. Proseguendo, Orsini ha indicato per l’Italia la necessità di: “Individuare rapidamente le aree idonee per il fotovoltaico, l’eolico e le energie rinnovabili e mettere a terra tutto il realizzabile.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Orsini: "In Sicilia sugli scaffali cominciano a scarseggiare i primi prodotti" Notizie correlate Shrinkflation, avviso obbligatorio sugli scaffali per i prodotti “sgrammati”La shrinkflation si verifica quando le confezioni vengono ridotte in peso o volume senza una comunicazione immediata e chiara al consumatore, che... Prodotti pericolosi sugli scaffali per San Valentino: blitz della Finanza nell’hub di stoccaggioSanzioni e sequestri delle Fiamme Gialle: via 110mila prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori e pronti ad essere messi in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Orsini: Forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa; Orsini: Serve riflessione sul gas russo. Il presidente di Confindustria boccia l'Ue; Orsini (Confindustria): Ue miope rischia recessione. Bisogna cambiare chi la governa; Orsini, 'dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa'. Orsini: In Sicilia sugli scaffali cominciano a scarseggiare i primi prodotti(LaPresse) In Sicilia si iniziano a registrare vuoti sugli scaffali. A lanciare l'allarme è Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano, ... stream24.ilsole24ore.com Orsini, 'dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa'È logico che se il conflitto continua diventa un problema, cominciamo ad avere problemi di reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia e con i voli aerei. Così fare impresa è veramente complicato. (A ... ansa.it In breve la risposta di Teresa Ribera e Dan Jorgensen sugli appelli italiani - Salvini, Descalzi e Orsini - su tornare a comprare gas russo: “Mai”. x.com L'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/orsini-recessione-quasi-certa-se-guerra-iran-continua-fino-fine-anno-AIis9VdCrefresh_ce - facebook.com facebook