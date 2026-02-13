PRATO – La Guardia di finanza di Prato ha scoperto prodotti pericolosi sugli scaffali dell’hub di stoccaggio, appena in tempo per San Valentino, durante un blitz che ha portato al sequestro di merce non sicura destinata alla vendita.

PRATO – La Guardia di finanza di Prato ha sferrato un colpo durissimo al mercato del falso e della merce insicura proprio alla vigilia della festa degli innamorati. Sotto il nome in codice Legal Trade, le Fiamme Gialle hanno fatto scattare una vasta operazione di controllo che ha portato al sequestro di oltre 110mila articoli destinati alla vendita per San Valentino, ma totalmente privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme comunitarie. Un blitz che ha interrotto un giro d’affari illecito che avrebbe fruttato agli operatori coinvolti oltre 165mila euro di profitto. L’indagine, partita già dai primi giorni del 2026, si è concentrata sugli hub di stoccaggio e distribuzione del distretto pratese, individuando i flussi di importazione di prodotti esteri che proprio in questo periodo dell’anno subiscono picchi di richiesta altissimi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Prodotti pericolosi sugli scaffali per San Valentino: blitz della Finanza nell’hub di stoccaggio

