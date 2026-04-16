Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inviato alla Commissione europea un progetto di decreto legislativo che prevede l’obbligo di un avviso sugli scaffali per i prodotti che subiscono riduzioni di quantità senza variazioni di prezzo. La misura riguarda la cosiddetta shrinkflation, pratica diffusa nel settore alimentare e dei beni di consumo. La proposta mira a informare i consumatori riguardo alle modifiche nelle quantità di prodotto acquistate.

La shrinkflation si verifica quando le confezioni vengono ridotte in peso o volume senza una comunicazione immediata e chiara al consumatore, che finisce così per pagare di più in termini di prezzo per unità di misura. Il nuovo decreto prevede l’obbligo per produttori e rivenditori, sia fisici che online, di segnalare in modo esplicito ogni riduzione della quantità del prodotto rispetto alla versione precedente. L’informazione dovrà indicare anche la variazione del prezzo reale, così da rendere immediatamente comprensibile l’impatto economico della modifica. La norma interviene modificando l’articolo 15-bis del Codice del consumo e introduce un sistema di comunicazione standardizzato tra produttori e dettaglianti.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Shrinkflation, avviso obbligatorio sugli scaffali per i prodotti “sgrammati”

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