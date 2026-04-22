Orsini | Europa agisca sui limiti del debito pubblico

Un esperto ha affermato che l’Europa dovrebbe intervenire sui limiti del debito pubblico in un momento considerato complesso. Ha sottolineato che, in questa fase, è importante che le istituzioni europee assumano pienamente le proprie responsabilità. La dichiarazione arriva in un contesto in cui le questioni economiche e finanziarie sono al centro del dibattito pubblico. Nessun riferimento è stato fatto a specifici paesi o decisioni concrete.

“In un momento complesso come quello attuale, ritengo che l’Europa debba fare fino in fondo il proprio ruolo. Da europeista convinto, sono però consapevole che il tema del debito pubblico impone vincoli precisi: non è pensabile ricorrere ad aiuti di Stato su larga scala, poiché la nostra capacità fiscale è oggettivamente limitata e il livello del debito non ci consentirebbe di sostenere adeguatamente le imprese”. A dirlo è Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano. “Ricordo che la Germania, soltanto due settimane fa, ha erogato 26 miliardi di euro a sostegno del comparto energetico – ha proseguito Orsini – Risorse che noi, come è noto, non abbiamo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Orsini: "Europa agisca sui limiti del debito pubblico" Notizie correlate Debito pubblico: la crisi del Golfo mette a rischio l’uscita dalla procedura UeIl percorso verso l’uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi sembrava ormai tracciato per l’Italia, ma la crisi in Medio Oriente minaccia di... Aste del debito pubblico: forte richiesta per il Btp decennale, segnali di fiducia dai mercatiIl mercato dei titoli di Stato italiani ha registrato un’impennata di fiducia, con l’asta del Btp decennale che ha raccolto ordini per oltre 157... Aggiornamenti e dibattiti Orsini: Europa agisca sui limiti del debito pubblico(LaPresse) In un momento complesso come quello attuale, ritengo che l'Europa debba fare fino in fondo il proprio ruolo. Da europeista convinto, sono però consapevole che il tema del debito pubblico ... stream24.ilsole24ore.com Orsini: Miopia dell'Europa mi spaventa. Serve riflessione sul gas russoQuesta miopia veramente mi spaventa. Forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Genova a un convegno sull'economia del mare, rispo ... adnkronos.com