Aste del debito pubblico | forte richiesta per il Btp decennale segnali di fiducia dai mercati

Il mercato dei titoli di Stato italiani ha visto una grande richiesta per il Btp decennale. Durante l’asta, gli investitori hanno fatto arrivare ordini per più di 157 miliardi di euro, quasi dieci volte l’importo che il Tesoro ha deciso di mettere sul mercato, cioè 14 miliardi. La forte domanda mostra che i mercati hanno fiducia nei titoli italiani.

Il mercato dei titoli di Stato italiani ha registrato un’impennata di fiducia, con l’asta del Btp decennale che ha raccolto ordini per oltre 157 miliardi di euro, quasi dieci volte l’importo effettivamente emesso, pari a 14 miliardi. L’operazione, condotta dal ministero dell’Economia con la collaborazione di sei banche titolari del collocamento – tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediobanca, BNP Paribas, JPMorgan e Goldman Sachs – si è conclusa alle 15.30 di martedì 3 febbraio 2026, in un’ora di massima concentrazione degli operatori internazionali. Il titolo, con scadenza nel 2036, è stato collocato a un tasso di interesse del 3,72%, leggermente al di sotto della media prevista, segno di una domanda solida anche in un contesto di tassi ancora elevati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Btp Decennale

Il Tesoro italiano ha annunciato di aver raccolto più di 157 miliardi di euro con l’emissione di un nuovo Btp a 15 anni, un record di domanda a febbraio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Btp Decennale

