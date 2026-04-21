Classifica oroscopo | i 3 segni più toccati dall' arrivo di Urano in Gemelli il 26 aprile 2026

Domenica 26 aprile, poco dopo la mezzanotte, Urano cambia segno e passa dal Toro ai Gemelli, un evento che si verifica circa ogni ottantaquattro anni. Questo transito segna l'inizio di un periodo di sette anni durante il quale ci saranno cambiamenti significativi nelle aree legate a parole, comunicazione, scambi, viaggi brevi e formazione. I primi tre segni dell’oroscopo sono i più colpiti da questa modifica planetaria.

Domenica 26 aprile, poco dopo la mezzanotte, Urano lascia il Toro ed entra in Gemelli: un passaggio che capita ogni 84 anni e che apre sette anni di trasformazione su tutto ciò che riguarda parole, informazione, scambi, viaggi brevi, scuola. Tre segni lo sentiranno più degli altri, e non è detto sia un male: in molti casi è la spinta che aspettavamo. Firma: Artemide – Aggiornato il 21 aprile 2026 Urano è il pianeta che scuote le abitudini. Dal 2018 era in Toro e ci ha costretti a ripensare denaro, corpo, ecologia, possesso. Ora cambia registro e si installa in Gemelli, il segno dell'aria, della parola, della curiosità: per i prossimi sette anni avremo a che fare con piccole rivoluzioni quotidiane — nei modi di comunicare, nei mezzi di trasporto, nell'uso dei social, nella scuola, nel linguaggio pubblico.🔗 Leggi su Feedpress.me

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