Maggio 2026 si presenta come un mese caratterizzato da due momenti distinti, con una progressione che va dalla maturazione delle radici alla fioritura. Nel corso di questo periodo, si segnalano specifiche date considerate particolarmente favorevoli e una Luna Blu che si verifica in questa fase. La sequenza temporale del mese si articola in diverse tappe che riflettono il naturale ciclo di crescita e sviluppo.

Maggio 2026 ha il passo della primavera che matura: prima le radici, poi i germogli, poi la fioritura. Il mese si muove in due tempi ben distinti. La prima metà è concreta, raccolta, dedicata alle scelte che si sentono nel corpo. La seconda apre i contatti, accende il movimento, fa circolare idee e possibilità. Nel mezzo c'è il cuore fertile di maggio – la finestra tra il 14 e il 22 – e tutto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di Maggio 2026: il mese che fiorisce in due tempi – classifica, date d'oro e Luna Blu

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