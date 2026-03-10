Dopo quasi 28 anni di attesa, la giustizia ha finalmente assolto Andrea Andolfi, noto come o’ minorenne, dall’accusa di omicidio. La vicenda riguarda l’uccisione di un quattordicenne avvenuta a Napoli nel febbraio del 1998. La sentenza ha chiuso un procedimento che si era protratto a lungo, portando a una decisione definitiva sul caso.

La giustizia ha scritto una pagina di riscatto dopo quasi tre decenni di attesa. Andrea Andolfi, noto con il soprannome o’ minorenne, è stato assolto dall’accusa di omicidio per l’uccisione del quattordicenne Giovanni Gargiulo, un fatto occorso a Napoli nel febbraio 1998. La sentenza definitiva proviene dalla IV sezione penale della Corte di assise d’appello di Napoli, che ha accolto le istanze di difesa e ha confermato l’innocenza dell’imputato. Questo esito conclude un iter giudiziario durato ventotto anni, segnato da quattro processi e da una richiesta iniziale di ergastolo da parte della procura generale. Il caso riguarda un evento tragico avvenuto in un contesto di vendette trasversali tra gruppi camorristici, dove la vittima era un ragazzo di soli quattordici anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio 1998: assolto dopo 28 anni di calvario

Articoli correlati

Imprenditore assolto dopo un calvario giudiziario di oltre 10 anniGubbio, 21 dicembre 2025 – Si chiude con un’assoluzione piena una vicenda giudiziaria che per oltre dieci anni ha segnato la vita dell’imprenditore...

Leggi anche: Il bomber Signori in campo per il Sì racconta il suo calvario: "Assolto dopo dieci anni"

Approfondimenti e contenuti su Omicidio 1998 assolto dopo 28 anni di...

Argomenti discussi: SIDERNO: DEFINITIVA L’ASSOLUZIONE DI COSIMO COMMISSO DOPO 26 ANNI DI RECLUSIONE. ERA ACCUSATO DI 5 OMICIDI.

14enne ucciso in un agguato di camorra nel 1998, boss assolto(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Assolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto o' minorenne, dall' accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo, ucciso a Napoli il ... msn.com

Ragazzino ucciso in agguato di camorra, boss assolto dopo 28 anniAssolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto o' minorenne, dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo, ucciso a Napoli il 18 febbraio 1998 nell' ... ilroma.net