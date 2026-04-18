Orologi e borse di lusso per milioni di euro | la rapina choc all' ex senatore leghista Filippi

Da iltempo.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex senatore leghista è stato vittima di una rapina che ha coinvolto orologi di lusso e borse di valore, per un totale di milioni di euro. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato sequestrato durante l’episodio e la refurtiva è stata poi recuperata. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, senza dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’azione criminale. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Alberto Filippi rapinato e sequestrato e milioni di euro di bottino. La notizia circola da qualche ora e secondo le prime ricostruzioni, l'ex senatore della Lega sarebbe stato sorpreso in casa da quattro malviventi che incappucciati lo hanno prima tenuto in ostaggio e sequestrato -  l'uomo e la sua famiglia - per ore. Una notte di terrore quella vissuta da Filippi ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove il deputato e poi senatore della Lega tra il 2006 e il 2013 vive insieme alla famiglia. Secondo le prime notizie, la banda sarebbe entrata in azione alle 23 e sarebbe sbucata da alcuni cespugli della villa. Armati di pistola hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando la sua auto in garage.🔗 Leggi su Iltempo.it

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