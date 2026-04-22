Oro Saiwa | il gigante di Capriata d’Orba che sfida i mercati globali

Lo stabilimento di Capriata d’Orba, nella località Pedaggera, produce ogni anno più di tre miliardi di biscotti del marchio Oro Saiwa. La produzione si concentra in questa sede, dove vengono realizzati i prodotti destinati ai mercati nazionali e internazionali. L’impianto è uno dei principali del settore e rappresenta un punto di riferimento per l’azienda produttrice. La produzione si svolge quotidianamente, garantendo grandi volumi di biscotti.

Lo stabilimento di Capriata d’Orba, situato nella località Pedaggera, produce ogni anno oltre 3 miliardi di unità del celebre biscotto Oro Saiwa. Il polo produttivo del Gruppo Mondelez International, che quest’anno compie 70 anni di storia con 41 di presenza sul territorio locale, rappresenta un pilastro industriale fondamentale per l’area, con un fatturato che raggiunge i 135 milioni di euro. Un ecosistema produttivo radicato tra Alessandria e l’Ovadese. La forza del sito produttivo non risiede solo nei volumi di vendita, che coinvolgono circa 9 milioni di famiglie in tutta Italia, ma nella sua struttura logistica e agricola estremamente compatta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro Saiwa: il gigante di Capriata d’Orba che sfida i mercati globali Notizie correlate Mozzarella di bufala, l’oro bianco d'Italia. Un impero economico fra tradizione e mercati globaliRoma, 3 marzo 2026 – Definirla semplicemente un latticino d'eccellenza è riduttivo. È l’oro del futuro: sotto le Ande ci sono 14 milioni di tonnellate di rame, la scoperta può ridisegnare i mercati globaliUn’immensa riserva di metalli strategici è stata individuata nel cuore delle Ande, al confine tra Argentina e Cile, promettendo di stravolgere gli... Contenuti e approfondimenti Oro Saiwa festeggia 70 anni con un nuovo packaging e la nuova campagna La tua colazione ogni giornoLa pianificazione a cura di Starcom comprende tv, digital e un ritorno dopo tanti anni su OOH. Firma Leo. Le parole di Francesco Uguccioni, Marketing Manager Oro Saiwa del Gruppo Mondel?z ... engage.it Oro Saiwa, l’iconico biscotto compie 70 anniOro Saiwa, l’iconico biscotto che dal 1956 accompagna le colazioni degli italiani e dal 2007 parte del Gruppo Mondel?z International, compie 70 anni. Nato dalla genovese Saiwa, è diventato un simbolo ... agroalimentarenews.com