Sotto le Ande, tra Argentina e Cile, sono state individuate circa 14 milioni di tonnellate di rame, una scoperta che potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati globali. La presenza di questa grande riserva di metalli strategici è stata confermata da recenti studi, aprendo nuove prospettive per l’estrazione e la produzione di materie prime su larga scala.

Un’immensa riserva di metalli strategici è stata individuata nel cuore delle Ande, al confine tra Argentina e Cile, promettendo di stravolgere gli equilibri dell’economia mondiale. Il distretto di Vicuña custodisce circa 14 milioni di tonnellate di rame e oltre 36 milioni di once d’oro, cifre che ne fanno uno dei ritrovamenti minerari più significativi degli ultimi decenni. Questa scoperta non rappresenta solo un tesoro geologico, ma il motore di una nuova stagione industriale per l’Argentina, pronta a rientrare tra i grandi esportatori globali di risorse fondamentali per la transizione energetica. Il progetto Vicuña nasce da una collaborazione paritaria tra i giganti del settore BHP e Lundin Mining. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È l’oro del futuro: sotto le Ande ci sono 14 milioni di tonnellate di rame, la scoperta può ridisegnare i mercati globali

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