Mozzarella di bufala l’oro bianco d' Italia Un impero economico fra tradizione e mercati globali

La mozzarella di bufala è un prodotto simbolo del settore agroalimentare italiano, noto come l’oro bianco. Viene prodotta in diverse regioni del paese e rappresenta un punto fermo per molte aziende agricole e caseifici. La sua distribuzione avviene sia sul mercato interno che all’estero, dove è molto richiesta. La produzione coinvolge numerosi operatori che rispettano tradizioni e standard di qualità.

Roma, 3 marzo 2026 – Definirla semplicemente un latticino d'eccellenza è riduttivo. La mozzarella di bufala, nota universalmente come l'oro bianco, rappresenta oggi uno dei pilastri più solidi e resilienti del 'Made in Italy' agroalimentare. Non si tratta solo di un'icona gastronomica, ma di una vera e propria locomotiva finanziaria che nel biennio 2025-2026 ha consolidato un ruolo strategico per il Pil del Mezzogiorno, con indicatori macroeconomici che parlano di una crescita strutturale inarrestabile. I numeri del settore: fatturato e indotto. L'intera filiera della mozzarella di bufala Dop – che abbraccia territori della Campania, del basso Lazio, della Puglia e una piccola porzione del Molise – genera oggi un fatturato alla produzione che ha sfondato il muro dei 550 milioni di euro.