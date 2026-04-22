Oristanese blitz ai distributori | un terzo delle pompe è irregolare

Un controllo approfondito sui distributori di carburante nella zona di Oristano ha rilevato che circa un distributore su tre presenta irregolarità. L’indagine ha coinvolto numerosi punti di rifornimento, con verifiche che hanno portato alla luce diverse anomalie sui requisiti di legge e sulla conformità delle pompe. Le autorità hanno eseguito controlli mirati per accertare eventuali violazioni e garantire la regolarità delle operazioni.

Un monitoraggio capillare dei punti di rifornimento carburante nell’Oristanese ha evidenziato gravi anomalie in quasi un distributore su tre. Le verifiche condotte dalle Fiamme gialle hanno portato alla luce una gestione poco trasparente dei prezzi e della qualità del prodotto, con sanzioni pecuniarie che raggiungono i 3.600 euro per le violazioni legate alla mancata comunicazione dei listini al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Trasparenza sotto esame: il bilancio dei controlli. Le attività ispettive della Guardia di finanza si sono concentrate sulla verifica della corrispondenza tra i costi esposti e quelli effettivamente erogati alle pompe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristanese, blitz ai distributori: un terzo delle pompe è irregolare Notizie correlate Grosseto, blitz ai distributori: 9 pistole sequestrate e sanzioniI finanzieri del comando provinciale hanno condotto una serie di ispezioni mirate presso i punti di distribuzione di carburante nell’area di... Roma, gasolio esaurito in diversi distributori: spuntano i cartelli alle pompeRoma, 9 aprile 2026 – A Roma il segnale è già visibile: in diversi impianti sono comparsi i cartelli “Gasolio finito”, con gli addetti costretti ad... Tutti gli aggiornamenti Controlli ai distributori di benzina nell'Oristanese, il 30% irregolareCirca il 30% dei distributori di benzina controllati dalla Guardia di finanza nell'Oristanese sono risultati irregolari. (ANSA) ... ansa.it Caro carburanti e prezzi pazzi: irregolare un distributore su treOristano La Guardia di Finanza scopre irregolarità in un distributore su tre Nelle ultime settimane, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Oristano ha intensificato i controlli sui ... lanuovasardegna.it