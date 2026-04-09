Grosseto blitz ai distributori | 9 pistole sequestrate e sanzioni

Nella giornata di oggi, le forze di polizia hanno effettuato controlli presso vari distributori di carburante nella zona di Grosseto. Durante le operazioni sono state sequestrate nove pistole utilizzate per il rifornimento e sono state comminate sanzioni amministrative per diverse irregolarità riscontrate. Le verifiche hanno riguardato principalmente la trasparenza dei prezzi e la corretta gestione degli impianti.

I finanzieri del comando provinciale hanno condotto una serie di ispezioni mirate presso i punti di distribuzione di carburante nell’area di Grosseto, riscontrando diverse violazioni che spaziano dalla trasparenza dei listini alla gestione tecnica degli impianti. L’operazione, che ha il coinvolgimento di tutti i reparti territoriali, ha portato al controllo di 30 stazioni di servizio stradali nel tentativo di garantire la tutela dei consumatori in un periodo caratterizzato da forti variazioni nei costi dei carburanti. Irregolarità tecniche e discrepanze nei registri di carico. Durante le attività di verifica, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su aspetti fondamentali per la precisione della transazione commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, blitz ai distributori: 9 pistole sequestrate e sanzioni Distributori sotto esame: anomalie e irregolarità, nove pistole erogatrici sequestrateGrosseto, 9 aprile 2026 – Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi dei carburanti, criticità nella visibilità degli stessi per i consumatori e... Leggi anche: Pistola puntata ai passanti e video pubblicati sui social, operazione "anti maranza" a Jesi. Sequestrate pistole, mitragliatrice e droga Argomenti più discussi: Distributori sotto esame: anomalie e irregolarità, nove pistole erogatrici sequestrate; Blitz della Finanza nei distributori di benzina a Grosseto: sequestrate nove pistole erogatrici. Blitz della Finanza nei distributori di benzina a Grosseto: sequestrate nove pistole erogatriciDal mese di marzo, i finanzieri del Comando Provinciale di Grosseto hanno avviato un piano straordinario di controlli sulla rete di distribuzione stradale dell’intera provincia. L'operazione, condotta ... corrieredimaremma.it Distributori sotto esame: anomalie e irregolarità, nove pistole erogatrici sequestrateGrosseto, numerosi controlli da parte della guardia di finanza. Verifiche sulla esposizione dei prezzi, funzionamento degli impianti e registri ... msn.com Amaranto Channel. . Il turno pre-pasquale di Serie D ha decretato la promozione matematica in C del Grosseto di Indiani, che sarà il prossimo avversario del Sansepolcro. Domenica è inoltre il programma il match tra Montevarchi e Terranuova Traiana. - facebook.com facebook * Treno 18270 (GROSSETO - FIRENZE SMN) viaggia con + 17' * Treno 18425 (BORGO VAL TARO - FIRENZE SMN) viaggia con +20' Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com