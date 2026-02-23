Scatta l' ordinanza per limitare gli sciami di Zanzare e arginare il rischio di malattie | i divieti e gli obblighi

Un'ordinanza vieta l'uso di acqua stagnante nei contenitori all'aperto per ridurre gli sciami di zanzare e prevenire il rischio di malattie. La decisione deriva dall’aumento di insetti presenti nelle aree urbane e rurali, che favorisce la proliferazione di specie come Aedes Albopictus. Le autorità hanno stabilito divieti e obblighi specifici, applicabili dal primo marzo fino a fine novembre, per contenere la diffusione di vettori e malattie. Le misure riguardano principalmente la pulizia di cortili e aree pubbliche.

Il testo prevede un ruolo attivo per i cittadini, i responsabili di condomini e categorie lavorative come allevatori, gestori di rimesse di pneumatici, rottamatori e smaltitori di rifiuti Disposte le misure preventive contro le zanzare (Aedes Albopictus, Culex Pipiens e Anopheles) e le malattie trasmesse da vettore per il periodo che va dal primo marzo a fine novembre. A prevedere specifici obblighi a tutela della salute e dell’igiene pubblica è l’ordinanza sindacale n. 286 del 20 febbraio 2026. Sono interessati singoli cittadini, soggetti pubblici, amministratori di condomini, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, gestori di attività di ricezione turistica nonché di depositi di pneumatici, responsabili di attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e smaltimento di rifiuti, coloro gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia, nuova ordinanza anti zanzare: le regole, gli obblighi e le multeVittoria Ferdinandi ha firmato l’ordinanza 286 del 20 febbraio 2026, per ridurre la presenza di zanzare a Perugia.

Italia, allarme zanzare: invasione precoce e rischio malattie in aumento. Maremma tra le aree più colpite.Le zanzare stanno invadendo l’Italia prima del previsto, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità sanitarie.

