Gift Orban si scusa dopo la rissa col tifoso per un autografo dopo Verona-Milan | Ho perso il controllo

Dopo l'episodio avvenuto al termine della partita tra Verona e Milan, l'attaccante dell'Hellas ha pubblicato un messaggio sui social in cui si scusa per quanto accaduto. L'attore della rissa con un tifoso, che aveva richiesto un autografo, ha ammesso di aver perso il controllo e ha riconosciuto di non essere stato all'altezza. L'evento ha attirato l'attenzione di media e tifoserie, suscitando reazioni di condanna e di riflessione.

L'attaccante dell'Hellas, Orban, ha scritto sui social un messaggio dopo il brutto episodio. "Vi meritate rispetto e non sono stato all'altezza". Il Verona valuta pesanti sanzioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gift Orban perde la testa nel parcheggio: rissa con un tifoso dopo Verona-MilanTensione alle stelle nel post partita di Verona-Milan, con Gift Orban protagonista di una rissa fuori dallo stadio Bentegodi. Gift Orban si avventa contro un tifoso del Verona, rissa del calciatore dopo la partita con il MilanRissa tra il calciatore del Verona Gift Orban e un tifoso dopo la partita contro il Milan. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alta tensione Hellas: Orban litiga e aggredisce un tifoso. Il club prende le distanze; VIDEO | Orban scende dall’auto e fa rissa con un tifoso; Hellas Verona, la risposta di Orban via social dopo la lite col tifoso gialloblù; Orban scende dall’auto e si scaglia contro un tifoso dopo Verona-Milan: urla e spinte, poi le scuse. Hellas Verona, la società condanna Orban dopo la maxi rissaIn seguito all'episodio di violenza che ha visto coinvolto un attaccante del club, l'Hellas Verona ha condannato l'accaduto. newsmondo.it Caso Orban, la nota del Verona dopo la lite con un tifoso: cosa succede oraLite Orban tifoso - Nervi tesi per Gift Orban dopo la sconfitta del Verona arrivata contro il Milan. L'attaccante gialloblù è finito ... fantamaster.it L'attaccante del Verona Gift Orban si è scusato sul proprio profilo Instagram dopo la lite con il tifoso "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il comportamento. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato altezza. Non ci sono scus facebook #VeronaMilan, dopo la rissa che ha visto coinvolto Gift #Orban fuori dallo Stadio, scoppia la polemica sulle responsabilità dei tifosi Tony Damascelli interviene senza filtri: “Che diritto hanno di fare la qualunque Picchiare sull’auto, sputare…” Tu da che parte x.com