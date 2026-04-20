Alta tensione dopo Hellas - Milan rissa tra Orban e un tifoso | il club condanna il comportamento

Dopo la partita tra Hellas Verona e Milan si sono verificati scontri nel parcheggio vicino allo stadio Bentegodi, coinvolgendo il giocatore Gift Orban e alcuni tifosi. La società di calcio ha pubblicamente condannato con fermezza ogni forma di violenza, prendendo le distanze dagli episodi accaduti. Nessuna altra informazione sui dettagli dei fatti o sulle eventuali conseguenze è stata comunicata finora.