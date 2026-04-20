Alta tensione dopo Hellas - Milan rissa tra Orban e un tifoso | il club condanna il comportamento
Dopo la partita tra Hellas Verona e Milan si sono verificati scontri nel parcheggio vicino allo stadio Bentegodi, coinvolgendo il giocatore Gift Orban e alcuni tifosi. La società di calcio ha pubblicamente condannato con fermezza ogni forma di violenza, prendendo le distanze dagli episodi accaduti. Nessuna altra informazione sui dettagli dei fatti o sulle eventuali conseguenze è stata comunicata finora.
«Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il Club si riserva.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Rissa tra Orban e un tifoso gialloblu dopo Verona-Milan: caos fuori dal ‘Bentegodi’Gift Orban, attaccante nigeriano dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco, ha avuto un violento alterco con un tifoso gialloblu, fuori dallo stadio...
Hellas Verona shock, Gift Orban finisce alle mani con un tifoso: lite furiosa dopo il KO col Milan! Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Alta tensione Hellas: Orban litiga e aggredisce un tifoso. Il club prende le distanze; Milan, il programma della vigilia verso l'Hellas Verona; Dopo partita caldissimo, scontri tra tifosi di Hellas e Toro: arrestati sette veronesi e due granata - VIDEO; Verona-Milan, follia Orban: scende dall'auto e aggredisce un tifoso.
Alta tensione dopo Hellas - Milan, rissa tra Orban e un tifoso: il club condanna il comportamentoDopo la sconfitta subita al Bentegodi, l'attaccante 23enne è stato protagonista di un brutto episodio mentre si allontanava in auto ... veronasera.it
Verona-Milan, follia Orban: scende dall'auto e aggredisce un tifosoAlta tensione dopo Verona-Milan. Al termine del match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A, finito per 0-1 (decisivo il gol di Adrien Rabiot), Gift Orban, attaccante nigeriano class ... msn.com
Iran-Usa, alta tensione tra Hormuz e uranio: “Senza una svolta, guerra può riprendere” (Adnkronos) - L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz, il dialogo con gli Stati Uniti frena, la guerra rischia di ricominciare. Il muro contro muro è totale e il cessate il fuoco scadrà il - facebook.com facebook
Iran-Usa, alta tensione tra Hormuz e uranio: "Senza una svolta, guerra può riprendere" x.com