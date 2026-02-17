Casillo incontra i sindacati | Puntiamo sul trasporto pubblico

Casillo ha incontrato i rappresentanti dei sindacati per discutere delle strategie future, motivato dalla necessità di migliorare il servizio di trasporto pubblico in Campania. Durante l'incontro, l’assessore ha sottolineato l’obiettivo di investire risorse nel settore, promettendo mezzi più moderni e frequenze più puntuali. La decisione arriva in risposta alle numerose segnalazioni di ritardi e bus sovraffollati, che influenzano quotidianamente la vita di pendolari e lavoratori.

Tempo di lettura: 3 minuti “Vogliamo puntare fortemente sul trasporto pubblico locale in Campania, perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei lavoratori e garantire un beneficio concreto ai cittadini e all’utenza. Ma per fare questo tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione per rafforzare il sistema del trasporto regionale, non sottovalutando quanto di buono fatto in questi anni e allo stesso tempo affrontare quelle che sono le criticità maggiori”. E’ quanto afferma in una nota Mario Casillo, vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti, al termine dei due incontri avuti con le organizzazioni sindacali del settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casillo incontra i sindacati: “Puntiamo sul trasporto pubblico” Trasporto pubblico, Marsilio incontra i sindacati Tua: "Nessuna privatizzazione, confronto aperto"Oggi a Pescara si è svolto un incontro tra il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i rappresentanti sindacali della Tua, la società regionale di trasporto pubblico. Trasporti in Campania, Casillo incontra tutti i sindacati. Poi toccherà ai pendolariIl vicepresidente della Regione Campania, Casillo, ha incontrato oggi i rappresentanti dei sindacati del settore trasporti per discutere delle recenti problematiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trasporti in Campania, Casillo incontra tutti i sindacati. Poi toccherà ai pendolari; Trasporti in Campania, Simeone: Magari bastassero i nuovi treni Circum, abbiamo problemi da risolvere in tutta la regione; Sanità in Regione Campania, i nodi che Fico si trova ad affrontare dopo 10 anni di De Luca; Femminicidi, morti sul lavoro, Terra dei Fuochi: in Consiglio regionale della Campania le commissioni speciali cambieranno. Trasporti. Il Vicepresidente Casillo incontra i sindacati: Investire e condividere per tornare alla normalità del servizioVogliamo puntare fortemente sul Trasporto Pubblico Locale in Campania, perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei lavoratori e ... 2anews.it Trasporti in Campania, Casillo incontra tutti i sindacati. Poi toccherà ai pendolariIl vicepresidente della giunta regionale della Campania incontra i sindacati dei lavoratori del trasporto. Poi toccherà agli utenti del servizio pubblico. fanpage.it Siamo in Regione! Abbiamo appena incontrato il nuovo vicegovernatore Mario Casillo. Avremo più trasporti pubblici per i Campi Flegrei. E, soprattutto, partiremo con i tanti lavori che bisogna realizzare per avere nuove strade, per migliorare i nostri porti, per le facebook