Volley Bergamo 1991 Veneziani | Avanti con Cervellin Cambierà più di metà del roster

Il Volley Bergamo 1991 ha concluso la stagione 202526 con una vittoria in cinque set contro San Giovanni in Marignano. Dopo questa partita, la squadra si concentra già sulla prossima annata, con un cambio di roster previsto che coinvolgerà più della metà dei giocatori. La gestione ha annunciato che si procederà con una rotazione significativa della rosa, mantenendo l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente per la prossima stagione.

Bergamo. Chiuso un capitolo, se ne apre subito un altro. Mercoledì 8 aprile con la vittoria per 3-2 contro San Giovanni in Marignano in quel di Cervia è caduto l’ultimo pallone della stagione 202526 del Volley Bergamo 1991, ma lo sguardo è già rivolto all’annata 202627. E non da oggi. “La programmazione è iniziata già da mesi” evidenzia il presidente Andrea Veneziani, che traccia il bilancio e anticipa il futuro. Che sarà ancora con coach Marcello Cervellin, confermato dopo essere subentrato a Carlo Parisi, di cui è stato vice negli anni a Firenze e per una stagione e mezza anche in rossoblù, per poi prenderne il posto dopo la separazione dello scorso dicembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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