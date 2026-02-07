Volley Bergamo 1991 a Treviglio contro Monviso per dare continuità di risultati

Treviglio, il Volley Bergamo 1991 torna in campo al PalaFacchetti per sfidare Monviso. È un sabato sera di pallavolo, e le rossoblù cercano di dare continuità ai risultati recenti. La partita si gioca il 7 febbraio, in una serata che promette emozioni per gli appassionati della zona.

Treviglio. Il Volley Bergamo 1991 torna al PalaFacchetti in un sabato sera di pallavolo che il 7 febbraio mette di fronte le rossoblù a Monviso. L’anticipo della decima giornata di ritorno arriva dopo la bella vittoria rossoblù dello scorso week end a Perugia, un 3-0 netto che ha riportato la squadra in zona playoff. “Abbiamo lavorato con qualità in difesa e in copertura, siamo stati invece un po’ deficitari in attacco rispetto ai nostri standard, ma abbiamo fatto la partita che ci serviva a fare a Perugia per quanto riguarda la continuità di quello che abbiamo proposto in campo” ammette coach Marcello Cervellin, che sta lavorando per il rush finale della regular season.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scandicci ha ottenuto una vittoria senza problemi contro il Volley Bergamo 1991, imponendosi con un netto 3-0.

