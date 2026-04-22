L’OPPO Find X9 Ultra è arrivato nei negozi del paese, portando con sé una fotocamera di alta qualità e un zoom ottico 10x. Si tratta di uno smartphone che punta molto sulla capacità fotografica, con caratteristiche tecniche avanzate che lo distinguono nel mercato. Nessun dettaglio sui prezzi o disponibilità, ma l’attenzione si concentra sulla sua funzione principale, ovvero la qualità delle immagini e le capacità della sua fotocamera.

Lo sceriffo (degli smartphone) è tornato in città. O meglio, nei negozi del Paese: stiamo parlando dell’OPPO Find X9 Ultra, di diritto un camera phone estremo di qualità altissima e di grande valore. E che punta ovviamente (visto il prezzo, anche quello, ultra) a un pubblico che della fotografia non fa solo un divertimento. E’, insomma, nella serie di quei prodotti che se la giocano (e a volte vincono) con le fotocamere professionali, ed altro non potrebbe essere visto il nuovo Hasselblad Master Camera System. Hardware molto ambizioso, forte attenzione anche a display, batteria, design e funzioni IA: c’è tutto. E tutto abbiamo provato a vedere come va.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - OPPO Find X9 Ultra, super fotocamera con zoom 10x

OPPO Find X9 Ultra | Engineered to Zoom

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