Un nuovo modello di smartphone arriverà in Italia nel mese di aprile, con un design sottile di soli 29 millimetri di spessore. Il dispositivo, chiamato Find X9 Ultra, sarà dotato di uno zoom ottico 10x. La presentazione del prodotto è prevista per il prossimo mese, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sui prezzi.

OPPO sta per rivoluzionare il mercato degli smartphone con l’arrivo in Italia del modello Find X9 Ultra, previsto nel mese di aprile. Il cuore di questa innovazione risiede nella capacità di offrire uno zoom ottico reale fino a 10 volte, superando i limiti fisici dei concorrenti attuali. Mentre la maggior parte dei telefoni premium si ferma allo zoom 3x o 5x, questo nuovo dispositivo promette una lunghezza focale estesa senza sacrificare le dimensioni compatte dello strumento. La tecnologia dietro questo risultato è complessa e richiede una riprogettazione completa dell’ottica interna. L’ingegneria del prisma a cinque riflessioni. Il limite fisico principale per gli smartphone moderni è lo spazio interno disponibile per inserire le lenti aggiuntive necessarie per ingrandire l’immagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OPPO Find X9 Ultra: zoom ottico 10x in soli 29mm di spessore

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