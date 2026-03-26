Operetta al Donizetti in scena La Bajadera
Domenica 29 marzo alle 15.30, il Teatro Donizetti ospiterà la seconda rappresentazione della stagione di operette 2026 con “La Bajadera”. L’opera, in due atti, è stata composta nel 1921 da Emmerich Kalman. La compagnia teatrale porterà in scena questo titolo, che fa parte di un ciclo di tre spettacoli programmati.
La Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti prosegue domenica 29 marzo (ore 15.30) con il secondo dei tre titoli in cartellone: La Bajadera, operetta in due atti composta nel 1921 da Emmerich Kalman. A portarla in scena nel principale teatro della città sarà la Compagnia Teatro Musica Novecento. Regia di Alessandro Brachetti. Interpreti: Paola Bess, Alessandro Brachetti, Silvia Felisetti, Antonio Colamorea, Fulvio Massa, Francesco Mei, Simone Mastria, Silvia Caprini. Corpo di Ballo Novecento con coreografie di Salvatore Loritto. Orchestra “Cantieri d’Arte” diretta da Stefano Giaroli. Scene e costumi Artemio Cabassi realizzati da ArteScenica Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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