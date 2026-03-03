Doppio trapianto di rene e pancreas con un robot l' intervento record al Niguarda | è il primo in Italia

Al Niguarda è stato eseguito il primo doppio trapianto di rene e pancreas con l'uso di un robot in Italia. L’intervento, considerato record nel paese, è stato effettuato su un uomo di 50 anni che da cinque anni attendeva un nuovo pancreas a causa di diabete grave. Le sue condizioni di salute si erano aggravate con l’insufficienza renale cronica, che lo aveva portato alla dialisi.

