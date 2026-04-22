Operazione conclusa con successo | Klinsmann operato nella clinica tedesca dopo la frattura alla vertebra cervicale

Dopo l'infortunio durante la partita tra Palermo e Cesena, Johnathan Klinsmann è stato trasferito in una clinica di Heidelberg, in Germania. Oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di una frattura alla vertebra cervicale. L’operazione si è conclusa con successo. Il calciatore si trova sotto osservazione nel reparto di chirurgia spinale della struttura sanitaria.

Dopo l'infortunio subito durante Palermo-Cesena, Johnathan Klinsmann si è sottoposto oggi ad un intervento chirurgico nella città di Heidelberg, in Germania. Il club bianconero comunica che il portiere statunitense del Cavalluccio “è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Come sta Klinsmann del Cesena dopo la ginocchiata alla testa: frattura della prima vertebra cervicaleIl Cesena ha aggiornato sulle condizioni di Jonathan Klinsmann dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena: il portiere ha riportato una... Ginocchiata in testa, Klinsmann è rimasto in ospedale a Palermo: frattura a una vertebra cervicaleLo scontro di gioco, del tutto fortuito, nei minuti finali di Palermo-Cesena ha causato un grave infortunio al portiere bianconero Jonathan... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Palermo-Cesena, shock Klinsmann: frattura cervicale e stagione finita. L’agente accusa: Intervento di Ranocchia sconsiderato; RdC - Cesena, frattura cervicale per Klinsmann: stagione finita. L'agente del giocatore: Intervento sconsiderato di Ranocchia; Cesena, Klinsmann si accascia a terra a fine gara: le sue condizioni. Klinsmann, intervento riuscito: operazione alla vertebra cervicale eseguita con successoOre di apprensione, poi il sospiro di sollievo. Jonathan Klinsmann è stato operato questa mattina alla vertebra cervicale C1 dopo il grave infortunio rimediato nel finale di Palermo-Cesena. Come ... ilovepalermocalcio.com L’annuncio del Cesena: L’intervento a Jonathan Klinsmann si è concluso con successoInutile fare finta di nulla: c’era grande tensione nella sua famiglia e anche in casa Cesena per l’intervento chirurgico alla vertebra cervicale C1 a cui è stato sottoposto questa mattina Jonathan ... corriereromagna.it Mi manda Monastra Clip - L'opinione di Guido Monastra sullo scontro tra Ranocchia e Klinsmann. L'appuntamento con Mi manda Monastra torna Lunedì alle 14:00 su BlogSicilia.it, StadioNews e Radiotime. - facebook.com facebook Intanto il messaggio di Ranocchia a Klinsmann: «Rammarico per quanto successo» x.com