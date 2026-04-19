Come sta Klinsmann del Cesena dopo la ginocchiata alla testa | frattura della prima vertebra cervicale

Il portiere del Cesena ha subito uno scontro nel finale della partita contro il Palermo. Dopo l'incidente, è stato trasportato in ospedale e le prime diagnosi indicano una frattura della prima vertebra cervicale. La società ha comunicato che l'atleta sarà sottoposto a ulteriori esami medici per valutare la gravità delle sue condizioni. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti di rilievo.

Il Cesena ha aggiornato sulle condizioni di Jonathan Klinsmann dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena: il portiere ha riportato una frattura della prima vertebra cervicale e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti specialistici.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ginocchiata in testa, Klinsmann è rimasto in ospedale a Palermo: frattura a una vertebra cervicaleLo scontro di gioco, del tutto fortuito, nei minuti finali di Palermo-Cesena ha causato un grave infortunio al portiere bianconero Jonathan... Klinsmann in ospedale: trauma cervicale dopo lo scontro con RanocchiaUn impatto fortuito nei minuti conclusivi della sfida tra Palermo e Cesena ha costretto il portiere bianconero Jonathan Klinsmann a un ricovero... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Klinsmann in ospedale in ambulanza: accertamenti dopo Palermo-Cesena; Paura per Klinsmann, il portiere del Cesena lascia lo stadio in ambulanza; Cesena, Cole: Peccato, fatta buona prestazione ma dobbiamo osare di più. Klinsmann? Ecco come sta; Il Cesena se la gioca, punito da Pohjanpalo. Paura nel finale per Klinsmann: in ospedale. Come sta Klinsmann del Cesena dopo la ginocchiata alla testa: frattura della prima vertebra cervicaleIl Cesena ha aggiornato sulle condizioni di Jonathan Klinsmann dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena: il portiere ha riportato una frattura ... fanpage.it Cesena, che botta: frattura cervicale per Klinsmann, il suo campionato è finito sabatoSono più serie del previsto le condizioni di salute di Jonathan Klinsmann. Il portiere del Cesena, colpito con una violenta ginocchiata alla testa ... corriereromagna.it Il Cesena ha aggiornato sulle condizioni di Jonathan Klinsmann dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena. Il portiere ha riportato una frattura della prima vertebra cervicale e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti specialistici: https://fanpa.ge/8n7V - facebook.com facebook . @calciocesenafc, il comunicato del club sulle condizioni di Klinsmann: c’è frattura x.com