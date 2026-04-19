Ginocchiata in testa Klinsmann è rimasto in ospedale a Palermo | frattura a una vertebra cervicale

Durante i minuti finali della partita tra Palermo e Cesena, il portiere del team ospite ha ricevuto una ginocchiata in testa da un giocatore avversario. L’incidente, che si è verificato in modo casuale, ha provocato a Klinsmann una frattura a una vertebra cervicale. Dopo l’evento, il portiere è stato trasportato in ospedale a Palermo, dove si trova sotto osservazione.

Lo scontro di gioco, del tutto fortuito, nei minuti finali di Palermo-Cesena ha causato un grave infortunio al portiere bianconero Jonathan Klinsmann, che ha ricevuto una ginocchiata in testa dal centrocampista rosanero Ranocchia. Il Cesena in una nota comunica che, “a seguito dello scontro di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Alunna si frattura una vertebra durante esercizio di ginnastica a scuola: in Appello alla famiglia oltre 19mila euro di risarcimentoIl 12 maggio 2014, durante lo svolgimento di una prova di educazione fisica finalizzata all'ammissione all'esame di Stato, una candidata privatista... Accoltellato e picchiato per una rapina: traumi alla testa, frattura a una spalla e danni al polmoneI carabinieri della stazione Napoli Capodimonte sono intervenuti intorno alle 20 nel pronto soccorso dell’ospedale CTO. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Cesena se la gioca, punito da Pohjanpalo. Paura nel finale per Klinsmann: in ospedale; Il Cesena lotta a Palermo ma Pohjanpalo è una sentenza: sconfitta e ottavo posto a rischio; Cesena, Klinsmann colpito alla testa da una ginocchiata: il portiere in ospedale per accertamenti; Resto del Carlino – Cesena punito da Pohjanpalo ma a testa alta. Ginocchiata in testa, Klinsmann è rimasto in ospedale a Palermo: frattura a una vertebra cervicaleGli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ... cesenatoday.it Cesena, che botta: frattura cervicale per Klinsmann, il suo campionato è finito sabatoSono più serie del previsto le condizioni di salute di Jonathan Klinsmann. Il portiere del Cesena, colpito con una violenta ginocchiata alla testa ... corriereromagna.it Tre errori nell esecuzione della ginocchiata circolare Vi ricordo che è online il videocorso base muay thai tradizionale. Visita il link in bio #muaythai #muayboran #videocorso #kickboxing #krabikrabong facebook