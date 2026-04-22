Operazione antimafia a Brancaccio Assoimpresa | Plauso a forze dell’ordine e Dda

Nella giornata di ieri è stata eseguita un'operazione antimafia nel quartiere di Brancaccio, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e supportata dalle forze dell’ordine. L’intervento ha portato alla scoperta di un sistema che interessa direttamente il settore immobiliare e l’accesso al credito, coinvolgendo attività illegali collegate a organizzazioni criminali. Assoimpresa ha espresso soddisfazione per l’azione delle autorità, ritenendola un passo importante contro le infiltrazioni nel tessuto economico legale.

“L’operazione condotta ieri dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalle Forze dell’Ordine nel mandamento di Brancaccio scoperchia un sistema allarmante che colpisce il cuore pulsante dell’economia legale: il mercato immobiliare e l’accesso al credito”. Parla così il presidente di Assoimpresa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Regione, Pecoraro: “La Campania non è terra di scarto, grazie a Dda e forze dell’ordine”Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio la magistratura della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e tutte le forze dell’ordine per il lavoro... Comunicato Stampa: Operazione delle Forze dell'Ordine a PadovaLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Operazione antimafia Brancaccio. Dichiarazione presidente Commissione Speciale Legalità II Circoscrizione Guaresi e Presidente II Circoscrizione Federico – Città di Palermo; Palermo: operazione antimafia, 32 arresti nel mandamento di Brancaccio; Blitz antimafia all'alba, elicotteri in volo su Sperone e Brancaccio: fermate 32 persone; VIDEO | Palermo, arresti e perquisizioni tra Brancaccio e Sperone: le immagini del blitz antimafia. Blitz antimafia a Brancaccio, tutti i nomi degli indagatiLa storia si ripete a Brancaccio. Sono 32 i fermati: Pietro Asaro, 55 anni, Antonino Borgognone 64 anni, Salvatore Borgognone, 31 anni, Filippo Bruno, 35 anni, Francesco Capizzi, 34 anni, Giuseppe Cas ... livesicilia.it Operazione antimafia a Palermo: 32 fermi e sequestri contro il mandamento di BrancaccioOperazione di polizia giudiziaria a Palermo contro il mandamento mafioso di Brancaccio. 32 fermi eseguiti e sequestri preventivi per reati di mafia e traffico di stupefacenti. lamilano.it TrmWeb.it. . Palermo - Il blitz a Brancaccio, emergono alleanze e scontri per il comando della cosca - facebook.com facebook Duro colpo al mandamento mafioso di Brancaccio da parte di Polizia e Carabinieri, che hanno eseguito 32 fermi per associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L'operazione ha portato al sequestro di 5 pistole, 1 fucile a pompa, 1 carabina, 2 mazze c x.com