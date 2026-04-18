Comunicato Stampa | Operazione delle Forze dell' Ordine a Padova

Le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione a Padova, coinvolgendo diverse unità sul territorio. Durante l'intervento sono state eseguite perquisizioni e controlli, senza che siano state riportate restrizioni o arresti di rilievo. La notizia riguarda attività di polizia portate avanti nella città, con dettagli specifici relativi alle modalità dell’intervento e ai soggetti coinvolti. La comunicazione è stata resa ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

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