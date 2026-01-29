La regione campana si difende dopo le accuse di scarti illegali. Pecoraro ringrazia pubblicamente la magistratura di Salerno e le forze dell’ordine, sottolineando il loro impegno contro i reati ambientali. Per lui, la Campania non è terra di rifiuti abbandonati, ma un territorio che grazie a queste attività di controllo riesce a mantenere la legalità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ringrazio la magistratura della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e tutte le forze dell’ordine per il lavoro straordinario che ogni giorno svolgono nella lotta ai reati ambientali e allo sversamento illecito di rifiuti. Il loro impegno costante è una difesa concreta della salute, dei diritti e della dignità delle nostre comunità. È profondamente simbolico che questa operazione arrivi proprio oggi, a un anno esatto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla Terra dei Fuochi, che ha condannato l’Italia e imposto un cambio di passo nelle strategie di contrasto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione, Pecoraro: “La Campania non è terra di scarto, grazie a Dda e forze dell’ordine”

