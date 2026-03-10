OpenAI ha deciso di rinviare ancora una volta il lancio della modalità per adulti di ChatGPT, una funzione che avrebbe permesso al chatbot di produrre contenuti più maturi e dialoghi a tema erotico. La decisione riguarda la seconda sospensione del progetto, senza indicare una nuova data di rilascio. La funzione era stata annunciata ma non ancora resa disponibile agli utenti.

La cosiddetta ‘modalità per adulti’ di ChatGPT dovrà attendere ancora. OpenAI ha infatti rinviato per la seconda volta il lancio della funzione che dovrebbe consentire al chatbot di generare contenuti più maturi o espliciti, inclusi dialoghi a tema erotico. Il progetto non è stato cancellato, ma.. Secondo quanto riportato da Axios e TechCrunch, un portavoce dell’azienda ha confermato che il progetto non è stato cancellato, ma semplicemente “spostato più avanti”. Al momento non è stata indicata alcuna nuova data di rilascio. La modalità era stata annunciata nell’ottobre 2025 dall’amministratore delegato Sam Altman con l’obiettivo di introdurla entro dicembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ChatGPT, la modalità per adulti rinviata ancora: cosa c’è dietro alla decisione di OpenAI

