A partire dal 2026, la gamma Opel disponibile in Italia comprende otto modelli, con prezzi che partono da 19.900 euro per la Corsa e arrivano al nuovo Grandland, costruito sulla piattaforma STLA Medium. L’offerta include versioni di diversa tipologia, rivolgendosi a vari tipi di clienti e esigenze di mobilità. L’aggiornamento, pubblicato il 22 aprile, fornisce una panoramica completa delle opzioni di acquisto e delle caratteristiche di ciascun modello.

Aggiornato 22 aprile 2026: la gamma Opel per l’Italia è completa — otto modelli dalla Corsa (da 19.900€) al Grandland di nuova generazione su piattaforma STLA Medium. Novità 2026: il Frontera familiareelettrico da 24.900€ e la Mokka GSE Electric da 280 CV, prima sportiva del nuovo sub-brand GSE al 100% elettrico. Leggi anche: Peugeot gamma · Citroën 2026 gamma · Fiat 2026 gamma Opel è il brand mainstream tedesco del gruppo Stellantis. Dal 2017 nel gruppo PSA e poi confluita in Stellantis nel 2021, condivide piattaforme, motori e architetture con Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, DS e Jeep, mantenendo però un’identità di design tedesca riconoscibile grazie al linguaggio “Vizor” — il frontale a mascherina unica nero lucido introdotto nel 2020.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Opel 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere

Opel Astra 2026 | Prova e prezzi del facelift... luminoso

Notizie correlate

Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere?

Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Opel aumenta le vendite globali nel primo trimestre del 2026 – Crescita a doppia cifra in Europa; Opel, aperte le porte della Stardust Academy 2026; Opel cresce nel 2026: la gamma SUV sugli scudi; Opel cresce nel 2026: vendite globali +8% trainate da gamma SUV e Corsa.

Opel Corsa GSE, foto e dettagli del prototipo: debutto al Salone di Parigi 2026??La Opel Corsa GSE sa come farsi notare nonostante sia ancora un prototipo in fase di sviluppo, che sta portando avanti la messa a punto di questa grintosa versione sportiva e ad alte prestazioni del ... motorionline.com

Opel Corsa si conferma l’auto compatta più venduta in Germania nel primo trimestre del 2026Opel Corsa continua a confermarsi una delle protagoniste del mercato in Germania risultando la compatta più venduta nel 2026 ... clubalfa.it

La Primavera è piú Dolce con OPEL SUPER ROTTAMAZIONE e tante altre Offerte Imperdibili CORSA da 13.550€ MOKKA da 18.950€ FRONTERA da 20.950€ GRANDLAND da 26.950€ Ti Aspettiamo - facebook.com facebook