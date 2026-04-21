Onu Ruto | Africa esclusa da Consiglio sicurezza serve riforma

Il presidente di un paese africano ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di rappresentanza nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per 54 Stati del continente. Ha dichiarato che il sistema internazionale di sicurezza si trova sotto forte pressione e ha chiesto una riforma per affrontare questa esclusione. La questione riguarda la necessità di modificare la struttura dell’organo per includere più voci provenienti dall’Africa.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Il sistema internazionale di sicurezza è oggi sotto forte pressione. Non è accettabile che 54 Stati membri dell'Africa non abbiano rappresentanza permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non si tratta di una concessione, ma di una necessità per la legittimità e l'efficacia del sistema internazionale. Le decisioni su pace e sicurezza globale non possono essere prese senza il contributo dell'Africa. Serve un sistema multilaterale capace di riflettere le realtà del mondo di oggi". Lo ha detto William Samoei Ruto, presidente del Kenya, intervenendo all'evento "Kenya: un grande paese che guarda al futuro", presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Onu, Ruto: "Africa esclusa da Consiglio sicurezza, serve riforma" Notizie correlate Leggi anche: Clima, Ruto: "Shock climatici riducono Pil tra 3 e 5% ma Africa può guidare transizione energetica" Iran, Crosetto: “Per mettere in sicurezza Hormuz serve il coinvolgimento dell’Onu”“Se noi dobbiamo fare un convoglio che metta in sicurezza Hormuz dobbiamo coinvolgere tutte le nazioni, partendo dalle Nazioni Unite.