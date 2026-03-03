Melania Trump ha presieduto oggi per la prima volta una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La sua presenza alla guida del meeting rappresenta un evento senza precedenti per una first lady. L'incontro si è svolto prima dell'attacco degli Stati Uniti all’Iran, seguendo un annuncio fatto la settimana precedente. La presidenza è avvenuta in un momento di particolare attenzione internazionale.

Melania Trump ha presieduto la riunione odierna del Consiglio di sicurezza dell’Onu, dando seguito a un annuncio della settimana scorsa, prima che gli Usa attaccassero l’Iran. È prima volta che una first lady (o gentleman) presiede una riunione dell’ente, di cui gli Usa assumono la presidenza a rotazione nel mese di marzo. L’ufficio di Melania ha dichiarato che la first lady ha “fatto la storia alle Nazioni Unite, prendendo il martelletto mentre gli Stati Uniti assumono la presidenza del Consiglio di sicurezza per sottolineare il ruolo dell’istruzione nel promuovere la tolleranza e la pace nel mondo”. Il primo risultato dell’attacco all’Iran? La sepoltura definitiva del diritto internazionale Trump ha colpito Teheran per soffocare economicamente la Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Melania Trump presiede il Consiglio di Sicurezza dell’Onu: è la prima volta di una first lady

Leggi anche: Melania Trump presiede il consiglio di Sicurezza dell’Onu. La surreale seduta al Palazzo di Vetro, con fuori gli echi della guerra contro l’Iran – Il video

Melania Trump presiede Consiglio sicurezza Onu: "Gli Usa sono con i bambini di tutto il mondo" – Il video(Agenzia Vista) New York, 02 marzo 2026 "Le mie più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro eroi, che hanno sacrificato la vita per...

Historic first! FLOTUS Melania Trump presides over UNSC meet days after US-Israel airstrike Iran

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Melania Trump

Temi più discussi: Melania Trump presiede la riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu; Melania Trump presiede il Consiglio di sicurezza: è la prima volta di una First Lady all’Onu; Al Consiglio di Sicurezza silenzio surreale: parla Melania Trump di bambini e conflitti; Melania Trump all'Onu, prima First Lady a presiedere il Consiglio di sicurezza: il record e il successo dopo il documentario.

Melania Trump presiede Consiglio sicurezza Onu: Gli Usa sono con i bambini di tutto il mondoLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Melania Trump presiede il Consiglio di Sicurezza ONU: un ruolo storico per la first lady USAL’incontro si inserisce nel contesto della presidenza di turno statunitense, assunta a marzo 2026, dell’organo delle Nazioni Unite con sede a New York, e ha offerto alla first lady l’opportunità di ... tag24.it

"Il conflitto nasce dall'ignoranza; la conoscenza crea comprensione, sostituendo la paura con la pace e l'unità". Così ha esordito Melania Trump, prima First lady a presiedere il Consiglio di sicurezza nella storia dell'Onu, all’inizio del mese di marzo in cui gli Us - facebook.com facebook

Melania Trump prima first lady a presiedere un consiglio di sicurezza Onu. "La pace non deve essere fragile". #ANSA x.com