Onde gravitazionali | a Pisa prima conferenza internazionale GraviCon

Da oggi e per i prossimi tre giorni, la Scuola Normale Superiore di Pisa accoglie la prima conferenza internazionale dedicata alle onde gravitazionali, chiamata GraviCon 2026. L’evento riunisce ricercatori e scienziati provenienti da diversi paesi per discutere degli ultimi sviluppi e delle scoperte nel campo delle onde gravitazionali. La manifestazione si svolge nella sede storica dell’istituto, che ospita anche sessioni di lavoro e presentazioni di studi recenti.

Pisa, 22 aprile 2026 – La Scuola Normale Superiore ospiterà da oggi e per tre giorni GraviCon 2026, prima edizione di una conferenza internazionale dedicata alle onde gravitazionali interamente organizzata da dottorandi e dottorande della stessa Scuola Normale e delle Università di Pisa, Firenze, Trento. Con GraviCon (Gravitational Conference), circa 80 giovani studiosi sono stati chiamati dall’Italia e dall’Europa a confrontarsi con speaker internazionali sui progressi più recenti delle onde gravitazionali, a dieci anni dalla loro prima osservazione, annunciata l’11 febbraio 2016. Dall’analisi dei dati raccolti dai rivelatori alla comprensione degli oggetti compatti e della loro evoluzione, fino alle nuove missioni che promettono di esplorare sorgenti ancora sconosciute.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Onde gravitazionali: a Pisa prima conferenza internazionale GraviCon Notizie correlate Giovani studiosi da tutta Europa alla Normale di Pisa per la conferenza dedicata alle onde gravitazionaliLa Scuola Normale Superiore ospiterà da oggi e per tre giorni GraviCon 2026, prima edizione di una conferenza internazionale dedicata alle onde... Torna a Pisa la conferenza globale delle onde gravitazionali Ligo-Virgo-Kagra: in 400 da tutto il mondoTorna in Italia, per la prima volta dal 2015, la conferenza mondiale degli scienziati che studiano le onde gravitazionali, il LIGO - Virgo - KAGRA... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Progetto Scienza 2022 Newton - p.13 - Ca; Ascoltando l’Universo con le onde radio; La scienza prende vita. Torna Tecnica@mente. Laboratori, libri e Lego. Onde gravitazionali: a Pisa prima conferenza internazionale GraviConPisa, 22 aprile 2026 – La Scuola Normale Superiore ospiterà da oggi e per tre giorni GraviCon 2026, prima edizione di una conferenza internazionale dedicata alle onde gravitazionali interamente ... lanazione.it Onde gravitazionali, Marie Anne Bizouard prima donna a capo della collaborazione VirgoLa francese Marie Anne Bizouard sarà la prima donna a guidare la collaborazione internazionale Virgo, che raccoglie e analizza i dati del rivelatore europeo di onde gravitazionali che si trova in ... ansa.it Lo spazio è silenzioso, ma i buchi neri possono “farsi sentire”: scopri come onde gravitazionali e radiazioni trasformano eventi cosmici estremi in segnali rilevabili dalla scienza: - facebook.com facebook È stato captato da Ligo, l'osservatorio interferometrico laser per le onde gravitazionali. Lo studio degli astrofisici Alberto Magaraggia e Nico Cappelluti, dell'Università di Miami x.com