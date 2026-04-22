Giovani studiosi da tutta Europa alla Normale di Pisa per la conferenza dedicata alle onde gravitazionali

Da oggi e per tre giorni, la Scuola Normale Superiore di Pisa accoglie giovani ricercatori provenienti da diverse nazioni europee per la prima edizione di GraviCon 2026, una conferenza internazionale dedicata alle onde gravitazionali. L’evento è stato organizzato interamente da dottorandi delle università di Pisa, Firenze e Trento, che si concentrano sullo studio di queste onde e delle loro applicazioni.

La Scuola Normale Superiore ospiterà da oggi e per tre giorni GraviCon 2026, prima edizione di una conferenza internazionale dedicata alle onde gravitazionali interamente organizzata da dottorandi della stessa Scuola Normale e delle Università di Pisa, Firenze, Trento. Con GraviCon (Gravitational.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Torna a Pisa la conferenza globale delle onde gravitazionali Ligo-Virgo-Kagra: in 400 da tutto il mondoTorna in Italia, per la prima volta dal 2015, la conferenza mondiale degli scienziati che studiano le onde gravitazionali, il LIGO - Virgo - KAGRA... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dal workshop di Pisa a un volume internazionale: pubblicati gli atti su corti costituzionali e integrità elettorale; Firenze, presentata L’età nuova: quattro volumi su Umanesimo e Rinascimento; Pisa, un campus tra scienza e arte e l’interazione con tre eccellenze; 'L’Età nuova', Umanesimo e Rinascimento. Giani e Manetti: La Regione investe in cultura. L’evento organizzato da Università di Pisa, Normale e Sant’Anna a dieci anni dalla tragica scomparsa del ricercatore - facebook.com facebook