Torna a Pisa la conferenza globale delle onde gravitazionali Ligo-Virgo-Kagra | in 400 da tutto il mondo

A Pisa si svolge per la prima volta dal 2015 la conferenza globale delle onde gravitazionali organizzata dalla collaborazione LIGO-Virgo-Kagra, con la partecipazione di circa 400 scienziati provenienti da tutto il mondo. L'evento riunisce ricercatori impegnati nello studio delle onde gravitazionali e rappresenta un momento di confronto internazionale nel campo della fisica. La conferenza si tiene nella città toscana e si conclude nei prossimi giorni.

Torna in Italia, per la prima volta dal 2015, la conferenza mondiale degli scienziati che studiano le onde gravitazionali, il LIGO - Virgo - KAGRA (LVK) Collaboration Meeting. La conferenza riunisce i centinaia di ricercatori degli unici quattro grandi esperimenti sul pianeta in grado di captare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

