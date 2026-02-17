Ospedale e Unipg Perugia all' avanguardia | ematologia brilla in Italia

L’ospedale di Perugia e l’Università di Perugia hanno ottenuto un riconoscimento importante nel settore dell’ematologia, grazie ai progressi fatti nella ricerca e nelle cure. La Scuola di Specializzazione in Ematologia, guidata dalla Professoressa Maria Paola Martelli, ha sviluppato tecniche innovative che stanno attirando l’attenzione di tutta Italia. Un esempio concreto è il nuovo protocollo di trattamenti che sta migliorando le possibilità di guarigione per i pazienti con malattie del sangue.

"Dall'inizio di questo anno accademico, la struttura perugina ospita il vincitore di un dottorato di ricerca di interesse nazionale nel campo della "Medicina dei sistemi - PhD in Systems Medicine" dell'Università degli Studi di Milano", annuncia una nota.Il dottor Francesco Zorutti, specializzando all'ultimo anno di Ematologia, "è stato selezionato tra i cinque giovani ricercatori che intraprenderanno questo innovativo percorso formativo. Il progetto, promosso dall'Università degli Studi di Milano e dalla Fondazione "Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare" (Semm), con il supporto di Airc e Fondazione Cariplo, si propone di sviluppare figure di "Physician Scientist" e di promuovere la ricerca traslazionale in Italia".🔗 Leggi su Perugiatoday.it Ospedale di Perugia all'avanguardia: impiantate oltre 30 protesi speciali rivestite con ioni d'argento L'ospedale di Perugia si distingue per l'adozione di tecnologie avanzate nel settore ortopedico, avendo impiantato con successo oltre 30 protesi speciali rivestite con ioni d'argento. Ospedale di Perugia all’avanguardia con un ecocardiografo di ultima generazione L’Ospedale di Perugia si dota di un ecocardiografo di ultima generazione, rafforzando le capacità della struttura complessa di Cardiologia guidata dal dottor Maurizio Del Pinto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ospedale di Perugia, la chirurgia pediatrica entra nel circuito delle eccellenze formative nazionali; UniPg, 2° master ‘Biomeccanica cranio cervico mandibolare: trattamento delle disfunzioni muscolo scheletriche’; UniPg aderisce a M’illumino di Meno: lunedì 16 febbraio luci spente a Palazzo Murena; Ospedale Terni, chirurgia toracica: Vannucci responsabile della struttura semplice dipartimentale. Integrazione in vista tra ospedale di Pantalla e di PerugiaI pazienti che in caso di complessità non possono essere gestiti all’ospedale di Pantalla, saranno curati nel capoluogo ... iltamtam.it Accordo tra ospedale e Asl 1. Basta migrazioni da Pantalla. I casi complessi solo a PerugiaIl Comitato tecnico della Direzione Salute regionale annuncia la definitiva intesa tra Aziende. L’annuncio proprio nel giorno della protesta dei cittadini della Media Valle del Tevere. msn.com COSTRUIRE LA RETE PER LA SFIDA DELLA TERAPIA GENICA NELLE EMOGLOBINOPATIE 20 - 21 FEBBRAIO 2026 ORE 14:00 PERUGIA - RESIDENCE CHIANELLI Umbria in Salute scopri di più https://www.ospedale.perugia.it/eventi/costruir facebook